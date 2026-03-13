Imam Masjid Istiqlal Houston, Muthahhir Arif: Ramadan Momen Jembatan Silaturahmi

jpnn.com, HOUSTON - Bulan suci Ramadan di Masjid Istiqlal Houston tahun ini kembali menjadi momentum penuh berkah, menghidupkan semangat kebersamaan dan meningkatkan kualitas ibadah umat Muslim.

Masjid yang dikenal sebagai 'Masjid Indonesia' ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kebudayaan, kegiatan sosial, dan jalinan ukhuwah Islamiyah bagi masyarakat Muslim dari berbagai latar belakang di Houston.

Sebagai masjid pertama yang dibangun secara gotong royong oleh diaspora Indonesia di kawasan ini, Masjid Istiqlal Houston memiliki makna lebih bagi komunitas Muslim di Amerika Serikat, khususnya bagi warga Indonesia.

Kehadirannya menjadi simbol persatuan dan kebersamaan, tidak hanya bagi umat Muslim asal Indonesia, tetapi juga bagi umat dari berbagai negara yang hadir setiap tahun untuk melaksanakan ibadah Ramadan.

Setiap malam selama Ramadan, masjid ini mengadakan shalat tarawih berjamaah yang selalu dipenuhi dengan antusiasme jamaah dari berbagai latar belakang.

Masjid Istiqlal Houston menjadi tempat yang menghidupkan semangat kebersamaan umat Muslim, baik yang berasal dari Indonesia, negara-negara Timur Tengah, Asia, Afrika, dan berbagai negara lainnya.

Dalam suasana kebersamaan itu, salat tarawih menjadi ajang mempererat tali persaudaraan, dengan penuh rasa haru dan khusyuk.

Imam Masjid Istiqlal Houston, Dr. Muthahhir Arif, menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah waktu yang penuh berkah dan kesempatan untuk memperbaiki diri.