Iman Syukri DPR: Optimalkan Pencarian 5 Jurnalis yang Hilang di Kawasan Gunung Anak Krakatau

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Iman Sukri mendesak pemerintah dan tim SAR menggencarkan pencarian lima jurnalis yang hilang kontak saat meliput di kawasan Gunung Anak Krakatau, Perairan Selat Sunda, sejak Senin (7/9/2026).

Kelima jurnalis tersebut adalah M. Bagus Khoirunnas (Antara Biro Banten), Ari Basuki (Merdeka), Yudhis (iNews), Daus (Anadolu Agency), dan Donal (jurnalis lepasan).

Mereka hilang kontak bersama tiga kru kapal cepat Arupadhatu 1 terdiri dari kapten, anak buah kapal (ABK), dan seorang pemandu.

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"Setiap waktu sangat berharga. Kami meminta seluruh pihak memaksimalkan sumber daya dan memperluas area pencarian. Prioritas utama adalah menemukan seluruh korban secepat mungkin dalam keadaan selamat," ujar Iman di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Legislator dari Dapil Jawa Timur VII itu menegaskan keselamatan jurnalis harus menjadi prioritas utama.

Menurutnya, jurnalis kerap berada di garda terdepan untuk menyampaikan fakta kepada masyarakat, bahkan di lokasi rawan bencana dengan risiko keselamatan tinggi.

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"Jurnalis adalah profesi yang mulia karena mereka menjadi mata dan telinga masyarakat. Mereka bekerja untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai berbagai peristiwa. Namun, di balik tugas tersebut, keselamatan mereka juga harus benar-benar diperhatikan dan menjadi prioritas,” katanya.

Iman mendorong seluruh unsur SAR, mulai dari personel hingga armada kapal dan peralatan komunikasi, saling bersinergi agar operasi penyelamatan berjalan terukur dan optimal.