Imbang dengan Bali United, Semen Padang Dapat Bonus Rp 100 Juta, Kalau Menang?
Skuad Semen Padang merayakan salah satu gol yang bersarang di gawang Bali United. Foto: IG semenpadangfcid

jpnn.com - GIANYAR - Semen Padang meraih satu poin saat bertandang ke markas Bali United pada pekan ke-18 Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1).

Tampil dengan mayoritas pemain baru, Semen Padang bermain imbang 3-3 melawan tuan rumah.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, unggul dua gol lebih dahulu.

Namun, tertinggal 2-3 dan akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 3-3.

Penasihat Semen Padang FC Andre Rosiade bersukacita atas hasil timnya tersebut.

"Alhamdulillah, setelah 10 tahun tidak pernah mendapatkan poin melawan Bali United di kandang Bali United, Stadion I Wayan Kapten Dipta. Pada pertandingan kali ini kami akhirnya mampu merebut poin. Hasil imbang 3–3 ini menjadi bukti kerja keras, semangat juang, dan mental luar biasa dari seluruh pemain Semen Padang FC," tutur Andre di Instagram.

Semen Padang FC mendapat bonus Rp 100 juta setelah meraih hasil imbang dengan Bali United. Kalau menang?

