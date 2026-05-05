Imbang Lawan Everton, Manchester City Gagal Dekati Arsenal

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City hanya mampu meraih satu poin setelah bermain imbang 3-3 melawan Everton pada pertandingan Liga Inggris pekan ke-35 di Stadion Hill Dickinson, Selasa dini hari WIB.

Dengan hasil ini, Man City gagal mendekati Arsenal yang berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026.

Hasil imbang ini membuat City hanya mampu memangkas poin dengan pemuncak klasemen menjadi lima angka.

Meski demikian, pasukan Pep Guardiola masih memiliki satu pertandingan lebih banyak yang bisa dimanfaatkan dalam perburuan gelar.

Adapun Everton mantap berada di papan tengah pada peringkat sepuluh dengan 48 poin, demikian laman resmi Liga Premier.

Everton nyaris menang melalui brace Thierno Barry dan satu gol Jake O'Brien. Sementara itu, dua gol Jeremy Doku dan Erling Haaland memastikan The Citizens membawa pulang satu poin.

The Citizens tampil dominan sejak awal pertandingan. Sejumlah peluang diciptakan, termasuk melalui Rayan Cherki pada menit ke-7 dan 18, tetapi masih dimentahkan kiper Everton, Jordan Pickford.

Tekanan City akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-43 lewat gol Jeremy Doku. Sepakan melengkungnya ke pojok kiri atas tak mampu dijangkau Pickford, membawa tim tamu unggul 1-0 hingga jeda.