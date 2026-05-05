Imbang Lawan Everton, Manchester City Gagal Dekati Arsenal
jpnn.com - JAKARTA - Manchester City hanya mampu meraih satu poin setelah bermain imbang 3-3 melawan Everton pada pertandingan Liga Inggris pekan ke-35 di Stadion Hill Dickinson, Selasa dini hari WIB.
Dengan hasil ini, Man City gagal mendekati Arsenal yang berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026.
Hasil imbang ini membuat City hanya mampu memangkas poin dengan pemuncak klasemen menjadi lima angka.
Meski demikian, pasukan Pep Guardiola masih memiliki satu pertandingan lebih banyak yang bisa dimanfaatkan dalam perburuan gelar.
Adapun Everton mantap berada di papan tengah pada peringkat sepuluh dengan 48 poin, demikian laman resmi Liga Premier.
Everton nyaris menang melalui brace Thierno Barry dan satu gol Jake O'Brien. Sementara itu, dua gol Jeremy Doku dan Erling Haaland memastikan The Citizens membawa pulang satu poin.
The Citizens tampil dominan sejak awal pertandingan. Sejumlah peluang diciptakan, termasuk melalui Rayan Cherki pada menit ke-7 dan 18, tetapi masih dimentahkan kiper Everton, Jordan Pickford.
Tekanan City akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-43 lewat gol Jeremy Doku. Sepakan melengkungnya ke pojok kiri atas tak mampu dijangkau Pickford, membawa tim tamu unggul 1-0 hingga jeda.
Manchester City hanya mampu meraih satu poin setelah bermain imbang 3-3 melawan Everton. Man City gagal mendekati Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Manchester United vs Liverpool, Mo Salah Absen Gegara Cedera
- Liga Champions: Diwarnai 2 Penalti, Atletico Madrid vs Arsenal Remis
- Atletico Madrid vs Arsenal, Arteta Minta Skuadnya Tampilkan Kualitas Maksimal
- Tak Perpanjang Kontrak, John Stones Tinggalkan Manchester City Akhir Musim Ini
- MU vs Brentford: Menang 2-1, Setan Merah Kukuh di Peringkat 3
- Taklukkan Newcastle, Arsenal Kembali Pimpin Klasemen Liga Inggris