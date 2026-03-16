Imbang Lawan Persib, Fabio Lefundes Akui Strategi Borneo FC Tak Berjalan Sesuai Rencana
jpnn.com - Borneo FC harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 melawan Persib Bandung dalam laga tunda pekan ke-21 BRI Super League 2025/26.
Meski gagal meraih kemenangan, Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menilai timnya tampil sangat baik sepanjang pertandingan.
Menurut Lefundes, anak asuhnya layak mendapatkan hasil lebih dari sekadar satu poin pada laga tersebut.
"Kami memainkan pertandingan yang hebat hari ini dan menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik," kata Lefundes dalam konferensi pers pascalaga, dikutip Senin (16/3/2026).
Pelatih asal Brasil itu mengakui sejak awal sudah memperkirakan laga melawan Maung Bandung akan berjalan sulit.
Pasalnya, Persib memiliki kedalaman skuad dengan kualitas pemain yang merata di setiap lini.
"Kami tahu betapa sulitnya pertandingan ini karena kualitas pemain yang mereka miliki."
"Mereka punya pemain dengan kualitas yang sama di setiap lini sehingga mampu mempertahankan level performa yang sangat tinggi sepanjang pertandingan," ujarnya.
