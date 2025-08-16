Imbang Lawan PSM Makassar, Bhayangkara FC Gagal Raih Poin Penuh di Laga Kandang Perdana

jpnn.com, JAKARTA - Bhayangkara Presisi Lampung FC akhirnya raih poin perdana di Super League 2025/26 seusai bermain imbang kontra PSM Makassar, Sabtu (16/8).

Berlaga di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (16/8) tim berjuluk The Guardian tersebut berbagi angka setelah imbang 1-1.

Pada laga ini Bhayangkara kebobolan terlebih dahulu melalui Lucas Dias pada menit ke-43.

Beruntung runner up Liga 2 musim 2024/25 tersebut bisa mencetak gol balasan melalui tendangan penalti Ilija Spasojevic di menit ke-59.

Pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster mengaku kehilangan momentum saat PSM mencetak gol pembuka terlebih dahulu.

Sepanjang laga mantan juru taktik Persebaya Surabaya tersebut mencari cara untuk membongkar pertahanan tim berjuluk Juku Eja yang bermain disiplin dalam bertahan.

“Kami berjuang untuk mencetak gol. Kami punya kesempatan untuk meraih kemenangan.”

“Kami mencoba untuk bermain terbuka dan kami perlu memikirkan cara untuk bagaimana caranya memenangkan pertandingan,” ujar pelatih asal Irlandia Utara tersebut.