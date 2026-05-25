Imbang Lawan Torino, Juventus Gagal ke Liga Champions Musim Depan

jpnn.com - JAKARTA - Juventus gagal menembus Liga Champions musim depan.

Bianconeri akhirnya harus mengubur mimpi tampil di Liga Champions dan mengalihkan fokus ke Liga Europa musim depan.

Pada pekan terakhir Liga Italia 2025/2025, Juve hanya bermain imbang 2-2 melawan Torino.

Hasil imbang itu membuat Juventus menutup musim di peringkat keenam klasemen dengan 69 poin. Mereka pun harus puas tampil di Liga Europa musim depan.

Kepastian gagalnya Bianconeri ke Liga Champions juga dipengaruhi kemenangan Como atas Cremonese, yang mengamankan tiket empat besar.

Sementara itu, tambahan satu poin membawa Torino naik ke posisi ke-12 dengan koleksi 45 poin, demikian yang dilansir laman resmi legaserie a.

Derby della Mole yang digelar di Stadion Grande Torino pada Senin, sempat tertunda selama satu jam akibat bentrokan ultras kedua tim sebelum akhirnya berlangsung dramatis.

Dalam pertandingan itu, Juve tampil agresif sejak awal laga meski Torino mampu bertahan rapat.