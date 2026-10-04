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Imbas 13 WNA Tiongkok Ditangkap, Imigrasi Tangerang Perketat Pengawasan 6.000 WNA

Imbas 13 WNA Tiongkok Ditangkap, Imigrasi Tangerang Perketat Pengawasan 6.000 WNA
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Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Barron Ichsan (kiri) di dampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Hasanin (kanan) memberikan keterangan pers terkait pengungkapan pelanggaran aturan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, Banten, Jumat (2/10/2026). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nz

jpnn.com, TANGERANG - Imigrasi Tangerang menggandeng Kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah untuk memperketat pemeriksaan aktivitas sekitar 6.000 WNA guna mengantisipasi maraknya pelanggaran izin tinggal di kawasan Tangerang Raya.

Langkah tegas ini diambil untuk memastikan seluruh keberadaan dan aktivitas warga asing di wilayah Tangerang Raya sepenuhnya mematuhi hukum keimigrasian yang berlaku di Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Tangerang Hasanin, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas WNA di Tangerang Raya sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Pengawasan tersebut akan dilakukan bersama sejumlah instansi terkait, di antaranya Kepolisian, pemerintah daerah, dan TNI.

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"Kami akan melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas WNA untuk memastikan tidak ada pelanggaran izin tinggal maupun pelanggaran lainnya," kata Hasanin di Tangerang, Minggu.

Hasanin mengatakan kolaborasi lintas instansi diperlukan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas WNA yang tersebar di berbagai wilayah Tangerang Raya.

Pengawasan diperkuat setelah Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Tangerang mengamankan 13 WNA asal Tiongkok dalam operasi gabungan pada awal Oktober 2026.

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Belasan WNA tersebut diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Dalam menjalankan aktivitasnya, mereka disebut memperoleh upah hingga Rp1,2 juta per hari.

Temuan tersebut, kata Hasanin, menjadi salah satu perhatian dalam meningkatkan pengawasan terhadap WNA, khususnya untuk memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan keimigrasian.

Imigrasi Tangerang memperketat pemeriksaan aktivitas sekitar 6.000 WNA guna mengantisipasi maraknya pelanggaran izin tinggal di kawasan Tangerang Raya.

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