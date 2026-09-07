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Imbas Abu Vulkanis Gunung Anak Krakatau, 272 Penerbangan Lion Group Dibatalkan

Imbas Abu Vulkanis Gunung Anak Krakatau, 272 Penerbangan Lion Group Dibatalkan
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Pesawat Lion Air. Foto: Dokumen Lion Group for JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 272 penerbangan Lion Group dari dan menuju Jakarta resmi dibatalkan akibat penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) dan Bandara Internasional Halim Perdanakusuma (HLP) akibat dampak abu vulkanis Gunung Anak Krakatau, Senin (7/9).

Pembatalan massal ini berlaku hingga pukul 18.00 WIB menyusul diterbitkannya NOTAM resmi dari otoritas penerbangan sipil.

Bandara Soekarno-Hatta ditutup berdasarkan NOTAM A3373/26 sejak pukul 08.28 WIB, sedangkan Bandara Halim Perdanakusuma ditutup melalui NOTAM A3372/26 sejak pukul 08.16 WIB.

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Adapun detail penerbangan Lion Group yang dibatalkan di antaranya:

1. Lion Air (Total: 35 Penerbangan)

• Keberangkat dari Jakarta (CGK): 19 penerbangan

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• Kedatangan ke Jakarta (CGK): 16 penerbangan

2. Batik Air (Total: 144 Penerbangan)

Sebanyak 272 penerbangan rute penerbangan Lion Group dari dan menuju Jakarta resmi dibatalkan hingga pukul 18.00 WIB, Senin (7/9).

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