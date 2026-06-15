Imbas Aksi Demo Mahasiswa, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup
jpnn.com, JAKARTA - Imbas aksi demo mahasiswa, polisi harus menutup Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, di kedua arah.
Ratusan mahasiswa berjalan dari kawasan Tugu Tani Jakarta, Senin, sekitar pukul 14.27 WIB menuju Jalan Medan Merdeka Selatan dan tiba di Jalan Merdeka Selatan sekitar pukul 14.50 WIB.
Sejumlah hal yang mereka suarakan, antara lain kebijakan Pemerintah mengenai MBG, melemahnya nilai tukar Rupiah, dan naiknya harga BBM non-subsidi.
Adapun sejumlah rute bus Transjakarta seperti 2A, 5C yang mengarah ke Monas dialihkan sebelum Patung Kuda.
Sementara itu, personel gabungan terdiri Polda Jaya, Polres Jakarta Pusat, dan polsek jajaran disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta.
Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa juga dilakukan depan Gedung DPR/MPR RI, dan Jalan Kwitang Raya.
Adapun mengenai rekayasa lalu lintas di lokasi aksi, polisi menyampaikan sifatnya situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. (antara/jpnn)
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Polisi menutup Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, di kedua arah seiring adanya aksi demo mahasiswa.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
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