Imbas Genangan Banjir, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Layanan di 17 Rute Minggu Pagi

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 17 rute layanan Transjakarta, mulai dari bus BRT, angkutan integrasi, hingga Mikrotrans, mengalami penyesuaian operasional pada Minggu pagi akibat genangan banjir di sejumlah titik di Jakarta.

Penyesuaian berupa pengalihan jalur hingga perpendekan rute ini dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan pelanggan.

"Sehubungan dengan curah hujan tinggi yang menyebabkan genangan di beberapa titik, kami melakukan penyesuaian operasional pada Minggu pagi demi keamanan dan kenyamanan bersama," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani di Jakarta, Minggu.

Layanan yang mengalami penyesuaian yakni, Koridor 2A (Pulogadung 1 - Rawa Nangka, rute diperpendek sampai Damai akibat banjir di Koridor 3 ruas Pulo Nangka.

Kemudian Koridor 3 (Kalideres - Monas), rute diperpendek jadi Damai – Monas (dua arah) karena genangan air dan pembatas jalan (MCB) yang roboh.

Selanjutnya, Koridor 6 (Ragunan - Galunggung), jalur dialihkan karena genangan air di seputar kolong Underpass Mampang.

Berikutnya ,?Koridor 9 (Pinang Ranti - Pluit), jalur dialihkan melalui Tol Slipi 1 karena genangan di atas 30 sentimeter (cm) setelah Halte Grogol.

?Koridor 13E (Puribeta - Kuningan), dialihkan melewati jalur atas akibat genangan di Underpass Mampang.