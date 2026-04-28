Imbas Insiden di Bekasi Timur, Sejumlah Perjalanan Kereta Api Dibatalkan

jpnn.com - JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) membatalkan sejumlah perjalanan KA dari dan menuju wilayah Jakarta (Stasiun Gambir dan Pasar Senen). Pembatalan perjalanan dilakukan sebagai imbas kecelakaan kereta yang terjadi di Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4) malam.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo memerinci KA yang batal dari Stasiun Gambir, yakni KA 58F-59F Purwojaya (Gambir – Cilacap), KA 138 Parahyangan (Gambir – Bandung), KA 20A Argo Muria (Gambir – Semarang Tawang), dan KA 2B Argo Bromo Anggrek (Gambir – Surabaya Pasar Turi).

Lalu, KA menuju Stasiun Gambir yang dibatalkan, yakni KA 117B Gunungjati (Cirebon – Gambir), KA 56F-53F Purwojaya (Cilacap – Gambir), KA 17 Argo Sindoro (Semarang Tawang – Gambir), KA 61B Manahan (Solo Balapan – Gambir).

Kemudian, KA 29F Argo Anjasmoro (Surabaya Pasar Turi – Gambir), KA 137 Parahyangan (Bandung – Gambir), KA 21A Argo Muria (Semarang Tawang – Gambir), dan KA 3B Argo Bromo Anggrek (Surabaya Pasar Turi – Gambir).

Adapun KA menuju Pasar Senen yang dibatalkan, yakni: KA 143B Madiun Jaya (Madiun – Pasar Senen), KA 75B Mataram (Solo Balapan – Pasar Senen), KA 163 Gumarang (Surabaya Pasar Turi – Pasar Senen), KA 149 Singasari (Blitar – Pasar Senen), KA 94-91 Jayabaya (Malang – Pasar Senen), KA 257 Progo (Lempuyangan – Pasar Senen), dan KA 175 Menoreh (Semarang Tawang – Pasar Senen).

Franoto mengatakan bagi penumpang yang terdampak pembatalan perjalanan hingga 7 hari ke depan, KAI memberikan pengembalian bea tiket 100 persen di luar bea pesan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Taksi Green Buka Suara soal Insiden Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

“KAI juga mengimbau pelanggan untuk memantau informasi terbaru melalui kanal resmi KAI serta mempertimbangkan kembali jadwal perjalanannya," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Selasa (28/4).

KAI memastikan keselamatan dan keamanan perjalanan tetap menjadi prioritas utama, serta terus berupaya agar operasional perjalanan kereta api dapat kembali normal secepatnya.