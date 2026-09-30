Imbas Kabut Asap, 2 Penerbangan Jakarta-Jambi Tertunda Mendarat

jpnn.com - KOTA JAMBI - Sebanyak dua penerbangan rute Jakarta-Jambi dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tertunda mendarat karena kabut asap yang mengakibatkan jarak pandang di Bandara Sultan Thaha Jambi terbatas.

Penerbangan rute Jambi-Jakarta yang tertunda, yaitu Citilink Indonesia nomor penerbangan QG 960 yang dijadwalkan berangkat pukul 10.25 WIB, serta Garuda Indonesia GA 126 yang jadwal terbangnya pukul 10.35 WIB.

"Pihak maskapai masih menunggu pembaruan kondisi cuaca di Jambi, khususnya terkait jarak pandang akibat kabut asap yang memengaruhi proses pendaratan pesawat," kata General Manager Bandara Sultan Thaha Jambi Ardon Marbun di Jambi, Rabu (30/9).

Ardon menjelaskan untuk aktivitas lepas landas (take off) di Bandara Sultan Thaha, kondisi visual sejauh ini masih memungkinkan. Namun, operasional pendaratan membutuhkan jarak pandang yang jauh lebih memadai demi keamanan.

"Tantangan utama saat ini berada pada proses pendaratan karena membutuhkan kondisi jarak pandang yang cukup bagi pilot," tambah Ardon.

Berdasarkan pemantauan otoritas bandara hingga pukul 10.00 WIB, jarak pandang di area Bandara Sultan Thaha Jambi berada pada kisaran 1.200 meter.

Oleh karena itu, dia menambahkan pihak pengelola bandara terus memantau dinamika cuaca secara berkala serta berkoordinasi erat dengan maskapai penerbangan demi menjaga keselamatan operasional udara.

Dia juga mengimbau para calon penumpang yang memiliki jadwal dari maupun menuju Bandara Sultan Thaha Jambi untuk aktif memperbarui informasi status penerbangan melalui saluran resmi maskapai masing-masing.