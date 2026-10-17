Imbas Kabut Asap, Sejumlah Penerbangan di Palu Batal

jpnn.com - PALU - Sejumlah penerbangan di Palu, Sulawesi Tengah, dibatalkan. Menurut Otoritas Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu, kombinasi gangguan jarak pandang akibat kabut asap kebakaran hutan, dan dorongan angin kencang (tailwind) memaksa sejumlah penerbangan dari dan menuju ibu kota Sulteng dibatalkan.

Kepala Seksi Teknik dan Operasi Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu Winariyanto mengatakan bahwa penerbangan pesawat Batik Air ID 6554 rute Makassar-Palu (UPG-PALU) dan ID 6555 rute Palu-Makassar dibatalkan.

“Pihak maskapai mengambil keputusan pembatalan setelah menunggu dan memperhatikan kondisi cuaca yang belum membaik," kata Winariyanto di Palu, Sabtu (17/10).

Dia menjelaskan bahwa keputusan pembatalan dilakukan oleh pihak maskapai demi mengutamakan keselamatan penerbangan di tengah kondisi cuaca yang tak kunjung membaik.

‎Selain pembatalan penerbangan Batik Air, fenomena cuaca buruk berupa dorongan angin dari arah teluk juga berdampak pada penerbangan Lion Air JT 780.

‎Pesawat tersebut sempat melakukan prosedur gagal mendarat (go-around), sebelum akhirnya memutuskan kembali ke bandara asal (Return to Base/RTB) ke Makassar pada Jumat (17/10) pukul 19.01 WITA akibat embusan angin belakang yang mencapai kecepatan 20 knot.

Dia mengemukakan operasional penerbangan di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri saat ini kerap terganggu oleh dua faktor utama, yakni jarak pandang di bawah standar minimal pendaratan akibat sebaran kabut asap, serta paparan tailwind saat pesawat hendak mendarat.

‎‎"Saat ini kondisi jarak pandang di Bandara Mutiara terpantau fluktuatif, berkisar antara 3 hingga 5 kilometer," ujarnya.