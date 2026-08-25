Imbas Karhutla, Siswa di Pekanbaru Masih Harus Belajar dari Rumah Hingga 28 Agustus

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru memperpanjang masa pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring bagi peserta didik mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Jumat (28/8).

Kebijakan ini diambil akibat kualitas udara di wilayah setempat yang terus memburuk dipicu oleh kepungan kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru Abdul Jamal menyebutkan perpanjangan belajar daring itu diatur melalui Surat Edaran (SE) tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran Akibat Penurunan Kualitas Udara di Kota Pekanbaru.

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"Maka dalam rangka melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap, kita terbitkan SE tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran Akibat Penurunan Kualitas Udara di Kota Pekanbaru," katanya di Pekanbaru, Selasa.

Kebijakan tersebut, lanjutnya, diambil memperhatikan kondisi kualitas udara di Kota Pekanbaru berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada Selasa (25/8) yang terpantau levelnya berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya.

Oleh karena dikeluarkan SE yang ditujukan kepada seluruh kepada PAUD/TK, SD dan SMP se-Kota Pekanbaru itu yang berisi lima poin. Pertama, kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring kembali dilaksanakan selama tiga hari pada Rabu hingga Jumat (26-28/8) yang dilakukan secara sederhana dan efektif.

Kedua, kepada sekolah/madrasah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) dan kementerian/lembaga lainnya di Kota Pekanbaru diimbau untuk dapat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan kegiatan ini, dengan tetap memperhatikan kondisi kualitas udara serta kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Ketiga, dalam rangka penguatan sistem dan strategi PJJ, kepala sekolah diminta memfasilitasi dan memastikan para guru mengikuti pendampingan/webinar penguatan PJJ yang telah dijadwal oleh Disdik Kota Pekanbaru.