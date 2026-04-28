Imbas Kecelakaan Kereta di Bekasi, Sejumlah Perjalanan KA Dibatalkan, Tiket Dikembalikan

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengumumkan telah membatalkan sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh dari dan menuju Jakarta, khususnya melalui Stasiun Gambir dan Pasar Senen.

Kebijakan itu diambil imbas kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat pada Senin (27/4) malam.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengungkapkan ada sejumlah kereta api yang batal. Ada pun KA yang batal dari Stasiun Gambir, yakni KA 58F-59F Purwojaya (Gambir – Cilacap), KA 138 Parahyangan (Gambir – Bandung), KA 20A Argo Muria (Gambir – Semarang Tawang), dan KA 2B Argo Bromo Anggrek (Gambir – Surabaya Pasar Turi).

Lalu, KA menuju Stasiun Gambir yang dibatalkan, yakni KA 117B Gunungjati (Cirebon – Gambir), KA 56F-53F Purwojaya (Cilacap – Gambir), KA 17 Argo Sindoro (Semarang Tawang – Gambir), KA 61B Manahan (Solo Balapan – Gambir).

Kemudian, KA 29F Argo Anjasmoro (Surabaya Pasar Turi – Gambir), KA 137 Parahyangan (Bandung – Gambir), KA 21A Argo Muria (Semarang Tawang – Gambir), dan KA 3B Argo Bromo Anggrek (Surabaya Pasar Turi – Gambir).

Sementara itu, KA menuju Pasar Senen yang dibatalkan yakni: KA 143B Madiun Jaya (Madiun – Pasar Senen), KA 75B Mataram (Solo Balapan – Pasar Senen), KA 163 Gumarang (Surabaya Pasar Turi – Pasar Senen), KA 149 Singasari (Blitar – Pasar Senen), KA 94-91 Jayabaya (Malang – Pasar Senen), KA 257 Progo (Lempuyangan – Pasar Senen), dan KA 175 Menoreh (Semarang Tawang – Pasar Senen).

Franoto mengatakan bagi penumpang yang terdampak pembatalan perjalanan hingga 7 hari ke depan, KAI memberikan pengembalian bea tiket 100 persen di luar bea pesan sesuai ketentuan yang berlaku.

“KAI juga mengimbau pelanggan untuk memantau informasi terbaru melalui kanal resmi KAI serta mempertimbangkan kembali jadwal perjalanannya," kata dia dalam siaran persnya, Selasa (28/4).