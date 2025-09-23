Imbas Keracunan Massal MBG, Prabowo Segera Kumpulkan Seluruh Mitra SPPG

menu
Petugas SPPG sedang menyiapkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Presiden Prabowo Subianto segera mengumpulkan seluruh mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepulang menghadiri konferensi internasional pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. 

Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa terlaksana dengan baik. 

Hal tersebut diungkapkan Kepala BGN Dadan Hindayana, saat meninjau kondisi pasien diduga keracunan massal usai santap MBG, di GOR Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa (23/9).

“Ya ada keinginan sepulang dari New York untuk berkumpul dengan seluruh mitra. Agar bisa melakukan program dengan sebaik-baik itu,” kata Dadan. 

Terkait fenomena keracunan massal di Cipongkor, Dadan telah meninjau SPPG di kawasan tersebut. Hasilnya, dia menyebut bahwa ada keteledoran di sana.

“Saya sudah meninjau SPPG-nya. Kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran,” ujarnya.

Dia juga sudah meminta agar SPPG yang berkaitan tak beroperasi sementara, guna melakukan perbaikan menyeluruh.

“Saya sudah minta untuk stop sementara,” tegas dia.

Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan mitra BGN SPPG, meresponsnya banyaknya kasus keracunan massal paket Makan Bergizi Gratis (MBG).

