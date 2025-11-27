Imbas Longsor di Lembah Anai, Jalur Padang-Bukittinggi Putus

jpnn.com - PADANG - Kepolisian Resor Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, melaporkan bahwa akses jalan Padang-Bukittinggi terputus imbas tanah longsor di daerah Lembah Anai, Kamis (27/11) dini hari.

Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pifzen Finot mengatakan terdapat dua titik longsor di jalur Lembah Anai, masing-masing di pendakian Singgalang Kariang dan pemandian Mega Mendung.

Pifzen menambahkan selain tanah longsor, juga terdapat pohon tumbang di dua lokasi berbeda.

Peristiwa pertama terjadi sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan pendakian Singgalang Kariang, yang mana material longsor berupa timbunan tanah dan batang pohon menutup seluruh badan jalan, sehingga kendaraan dari kedua arah tidak dapat dilalui.

Beberapa jam kemudian atau sekitar pukul 06.00 WIB, peristiwa serupa kembali terjadi di kawasan pemandian Mega Mendung, Jalan Raya Kota Padang-Kota Bukittinggi. Imbas dua kejadian tersebut, mobilitas warga dan logistik terhenti.

"Penutupan terjadi di dua titik yang jaraknya berdekatan sehingga akses penghubung antarkota ini tidak dapat difungsikan sementara waktu," ujar dia di Padang Panjang, Kamis (27/11).

Pascakejadian petugas gabungan dari kepolisian dan instansi terkait telah bersiaga di lokasi kejadian bencana untuk melakukan pembersihan material longsor, dan mengevakuasi pohon tumbang.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif hingga proses normalisasi jalur selesai," ucapnya.