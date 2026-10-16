Imbas Penyerangan Bus Persib U-18, Jakmania Siapkan Sanksi Internal
jpnn.com - JAKARTA - The Jakmania tak mau penyerangan bus tim Elite Pro Academy (EPA) Persib Bandung U-18 berujung tanpa pertanggungjawaban.
Organisasi suporter Persija Jakarta itu menyiapkan sanksi internal, mulai dari pencabutan kartu anggota hingga pembekuan organisasi wilayah, bagi pihak yang terbukti terlibat.
Ketua Umum The Jakmania Muhammad Aditya Putra menegaskan organisasinya memiliki mekanisme sanksi bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
Hukuman tersebut dapat berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA), sedangkan organisasi wilayah yang berkaitan dengan pelanggaran bisa menghadapi konsekuensi lebih jauh.
"Kalau untuk anggota, pasti kami lakukan pencabutan KTA. Kalau untuk organisasi wilayahnya, ya, kami bisa dari mulai pembekuan, atau misalkan skorsing dan sebagainya," kata Aditya di Sekretariat The Jakmania, Jakarta Selatan, Kamis (15/10).
Meski sejumlah opsi telah disiapkan, The Jakmania belum menjatuhkan keputusan final.
Aditya menyebut pihaknya masih menunggu hasil penanganan perkara oleh kepolisian untuk memastikan pihak-pihak yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban.
Dia mengaku belum mengetahui apakah jumlah tersangka akan bertambah. Menurutnya, perkembangan penyelidikan menjadi pertimbangan penting sebelum organisasi mengambil tindakan terhadap anggotanya.
The Jakmania akan menyiapkan sanksi kepada anggotanya yang terlibat penyerangan bus EPA Persib U-18.
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