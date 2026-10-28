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Imbas Situasi Lalu Lintas, Transjakarta Hentikan Sementara Operasional Enam Rute

Imbas Situasi Lalu Lintas, Transjakarta Hentikan Sementara Operasional Enam Rute
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Ilustrasi - Warga keluar dari bus listrik TransJakarta di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (1/10/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Rizky Febriansyah/bay/foc.

jpnn.com, JAKARTA - Pengguna transportasi publik di ibu kota diimbau mencari alternatif angkutan lain menyusul kebijakan PT Transjakarta yang menyetop sementara enam rute strategis akibat kendala lalu lintas malam ini.

"?Sehubungan dengan kondisi lalu lintas dan situasi di lapangan, total yang terdampak 20 rute (enam setop operasi, enam perpendekan rute, dan delapan pengalihan rute," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani dalam keterangan resmi, Rabu.

Dia menyebutkan keenam rute yang dihentikan sementrara, yakni BW4 (IRTI - Bundaran Senayan (Pencakar Langit)), BW2 (Bus Wisata 2 - Jakarta Baru (Jakarta Modern)), 6B (Ragunan - Balai Kota via Semanggi).

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Kemudian, 6A (Ragunan - Balai Kota via Kuningan), 1P )Senen - Blok M), dan?1B (St Palmerah - Tosari).

Selain itu, Transjakarta juga memperpendek enam rute yakni ?6D (St Tebet - Bundaran Senayan via Underpass) tidak melayani Bus Stop Plaza Sentral sampai dengan Bus Stop Jl. Karet Baru Timur.

Lalu, 1C / 4C (Pulogadung - Bundaran Senayan) tidak melayani Tosari 3 - Bundaran Senayan, 2A (Pulogadung 1 - Rawa Buaya) tidak melayani Halte Balaikota arah Rawa Buaya, Halte Balaikota arah Pulogadung, dan Halte Gambir 2 arah Pulogadung.

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Kemudian, ?2 (Pulogadung 1 - Monas) tidak melayani Halte Monas arah Pulogadung, Halte Balaikota arah Pulogadung, dan Halte Gambir 2 arah Pulogadung, ?1A (Balaikota - Pantai Maju) tidak melayani Halte Monas, Halte Balai Kota, dan Bus Stop Balai Kota; dan 14A (Juanda - Jakarta International Stadium) tidak melayani Halte Monumen Nasional.

Ayu juga menyampaikan terdapat delapan rute yang dialihkan yakni SH2 (Blok M - Bandara Soekarno Hatta), sehingga tidak melayani Bundaran Senayan 2, FX Sudirman, dan Gelora Bung Karno.(antara/jpnn)

Pengguna transportasi publik di ibu kota diimbau mencari alternatif angkutan lain menyusul kebijakan PT Transjakarta yang menyetop sementara enam rute strategis


Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

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