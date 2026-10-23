Imbauan Pak Sekda untuk PNS dan PPPK, Ini juga Soal Gaji, Harus Berhati-hati

jpnn.com - MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS dan PPPK di lingkungan pemprov dan kabupaten/kota agar bijak berinvestasi.

Sebelum berinvestasi, para PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus mempertimbangkan secara matang aspek legalitas, keamanan, dan perencanaan keuangan jangka panjang.

“ASN jangan mudah tergiur tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar secara instan tanpa memperhitungkan risiko,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor seusai peringatan Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (22/10).

Timur mengingatkan ASN agar memilih produk investasi yang legal, terdaftar, dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut dia, ASN memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sehingga perlu memiliki pengelolaan keuangan yang baik.

“Gaji yang diterima setiap bulan harus dikelola dengan bijak, bukan hanya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sesaat,” ujarnya.

Ia mengatakan ASN perlu mengelola penghasilan melalui perencanaan anggaran dan disiplin keuangan, termasuk membedakan kebutuhan dengan keinginan.

Investasi juga harus dilakukan berdasarkan pengetahuan, kehati-hatian, dan orientasi jangka panjang.