Imbauan untuk PNS, PPPK, P3K PW: Jangan Sampai Enggak Kerja, ya

jpnn.com - MEDAN – Para ASN PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) di lingkup Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, yang menonton siaran langsung pertandingan Spanyol vs Argentina diminta tetap masuk kerja hari ini (19/7).

Diketahui, pertandingan Spanyol vs Argentina final Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, pada Senin dini hari WIB hingga menjelang matahari terbit.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengimbau masyarakat khususnya aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan, yang dipimpinnya, untuk tetap melaksanakan aktivitasnya bekerja seusai menonton Final Piala Dunia 2026.

"Jangan sampai enggak kerja, ya. Jangan asalan nanti diajak Bu Menteri nobar, tetapi enggak kerja besok," ujar Rico Waas saat Nonton Bareng Final Dunia 2026 bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Medan, Sumut, Senin.

Rico mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak meninggalkan tanggung jawab pekerjaan di tengah eforia perhelatan sepak bola dunia tersebut.

"Kerja, ya. Jangan enggak kerja," kata dia.

Rico dalam kesempatan itu mengapresiasi Kementerian Komunikasi dan Digital bersama pemangku kebijakan terkait yang telah memfasilitasi nonton bareng Final Piala Dunia bersama masyarakat.

Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memberikan panggung hiburan kepada masyarakat melalui sektor olahraga khususnya sepak bola.