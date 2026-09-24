IMC Ingatkan Harta Tak Wajar Tak Otomatis Hasil Kejahatan, RUU Perampasan Aset Harus Punya Standar Bukti Jelas

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Millennials Center (IMC) mengingatkan bahwa harta yang dinilai tidak wajar tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai hasil kejahatan.

Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perampasan Aset dinilai perlu mengatur standar pembuktian secara jelas sebelum negara melakukan pemblokiran, penyitaan hingga perampasan aset.

Pandangan tersebut disampaikan IMC dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI terkait pembahasan RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

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IMC membagi proses pembuktian tersebut dalam dua tahap. Tahap pertama adalah adanya tanda awal objektif, antara lain kekayaan yang tidak sesuai penghasilan, transaksi terkait tindak pidana, penggunaan pihak pinjam nama, kepemilikan manfaat tersembunyi, maupun pola transaksi yang relevan.

Namun, tanda awal tersebut menurut IMC tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu kekayaan merupakan hasil tindak pidana. Setelah tanda awal terpenuhi, pemilik aset harus diberikan kesempatan untuk menunjukkan sumber kekayaan yang sah.

Dalam paparannya, IMC juga menegaskan agar dugaan, jabatan, hubungan keluarga, atau reputasi tidak dijadikan sebagai dasar tunggal dalam menentukan suatu aset sebagai hasil kejahatan.

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Direktur Eksekutif IMC Yeriko Alfredo Manurung memberikan ilustrasi mengenai seseorang yang sudah memiliki kekayaan sebelum menduduki jabatan publik. Kekayaan tersebut, misalnya, dapat berasal dari warisan keluarga atau aset yang telah dimiliki sebelumnya.

"Ketika ada seseorang atau pengusaha yang dulunya sudah kaya raya, yang mempunyai warisan dari orang tuanya, kemudian dia menempati jabatan-jabatan publik, misalnya sekelas dirjen atau eselon II atau bahkan eselon I lah sekretariat,” kata Yeriko.