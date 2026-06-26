IMCF dan Kemenhub Berkolaborasi Perkuat Perlindungan Bagi Pelaut

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Maritime Community (IMCF) memberikan perhatian kepada para pelaut Indonesia pada momen hari Pelaut Sedunia (Day of The Seafarer) 2026.

Ketua Pelaksana Day of The Seafarer 2026 Dede Saputra mengatakan, perhatian kepada para pelaut tersebut diwujudkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub dengan memberi santunan kepada para pelaut yang gugur dalam melaksanakan tugas.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Day of the Seafarer 2026. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa isu kesejahteraan, perlindungan, kompetensi, dan masa depan pelaut Indonesia merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan maritim,” ujarnya.

Kolaborasi juga dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang meliputi Maritime Expo, Strategic Maritime Forum, Gala Dinner, hingga Fun Walk dan Konser Rakyat Maritim merupakan wujud sinergi antara pemerintah, industri pelayaran, asosiasi maritim, lembaga pendidikan kepelautan, serta komunitas pelaut Indonesia.

"Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang dialog, kolaborasi, dan perumusan rekomendasi strategis bagi penguatan ekosistem maritim nasional," ucapnya.

Dede menambahkan, rangkaian kegiatan Day of the Seafarer 2026 dapat memperkuat perhatian seluruh pihak terhadap peran strategis pelaut sebagai garda terdepan konektivitas nasional dan perdagangan dunia.

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"Ini sekaligus untuk mendorong lahirnya kebijakan dan program yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan serta perlindungan pelaut Indonesia," serunya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perhubungan, Suntana membuka rangkaian peringatan Hari Pelaut Sedunia (Day of the Seafarer) Tahun 2026 melalui penyelenggaraan Maritime Expo di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (23/6).