IMEDIC 2025 Berkomitmen Perkuat Biosekuriti di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - The 2nd International Military Medicine Symposium and Workshop (IMEDIC) mengatakan peran forum lintas sektor dalam memperkuat biosecurity dan biosafety di layanan kesehatan serta mendorong kolaborasi untuk pengembangan obat inovatif.
Agenda bertema Biosecurity and Biosafety in Healthcare Services ini menghadirkan pemangku kepentingan dari kementerian, komunitas medis militer, dan pakar kesehatan untuk berbagi pengetahuan, memamerkan teknologi, dan menyusun strategi kolaboratif.
Simposium ini melibatkan sekitar 200 orang peserta yang berasal dari perwakilan kementerian/lembaga serta para ahli medis militer dari seluruh dunia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam paparannya, menyoroti pentingnya sinergi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertahanan agar laboratorium serta sistem kewaspadaan nasional siap merespons ancaman secara cepat dan terukur.
“Teknologi rapid test dan biologi molekuler harus dikuasai, infrastrukturnya dipenuhi, dan tersebar merata agar deteksi dini berjalan cepat,” ujarnya.
Budi menambahkan perlunya penguatan jaringan laboratorium di seluruh Indonesia beserta mekanisme dukungan eksternal untuk antisipasi ancaman lintas batas.
Menurutnya, kesiapsiagaan menyeluruh dari hulu ke hilir perlu menjadi fokus utama, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, penjaminan mutu, hingga tata kelola data yang terintegrasi.
“Kalau perlu kami siapkan proxy di luar negeri agar pencegahan ancaman biosecurity dan biosafety dapat dilakukan lebih dini," terang dia.
IMEDIC sebagai wahana penguatan jejaring militer–sipil dan ketahanan kesehatan nasional melalui standardisasi kompetensi, riset terapan, serta latihan bersama.
