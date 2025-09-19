Imelda Therinne Cerita Tentang Film Jembatan Shiratal Mustaqim

jpnn.com, JAKARTA - Imelda Therinne membintangi film terbaru berjudul Jembatan Shiratal Mustaqim.

Dalam film tersebut, perempuan 43 tahun itu berperan sebagai ibu dari Arya (Raihan Khan).

Dia lantas menceritakan awal dirinya ditawarkan untuk membintangi film Jembatan Shiratal Mustaqim.

"Pertama kali aku disodorin film ini, aku baca judulnya, kan, 'Jembatan Shiratal Mustaqim'. Pertama yang ada di bayangan aku, 'kayak apa ya?' Aku juga pengin tahu juga begitu. Sebenarnya kan kita belum pernah ada yang ke sana," ujar Imelda Therinne di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/9).

"Jadi, pertama yang ada di benak aku tuh, I'm very curious begitu lho dan bagaimana bisa memvisualkan jembatan ini di hadapan penonton," sambungnya.

Menurutnya, jalan cerita yang disajikan begitu menarik, sehingga memutuskan terlibat dalam film tersebut.

Baca Juga: Imelda Therinne Ungkap Keseruan Syuting Bareng Kekasih

"Film ini bukan bukan film yang judgemental begitu, mengangkat sisi-sisi perspektif di berbagai kehidupan. Bahwa mungkin kalau dari plotnya aku, seorang wanita yang mewakili banyak wanita lain, penginnya punya keluarga yang indah, bahagia, sejahtera, tercukupan," tutur Imelda.

"Ternyata banyak yang harus dipertanyakan begitu, lho, tentang kebahagiaan itu sendiri. Apakah kita pantas mendapatkan kebahagiaan ini? Apakah kita sudah cukup kritis dan empati terhadap apa yang kita dapatkan di dunia ini? Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan setelah dunia ini selesai," imbuhnya.