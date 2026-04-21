IMFI Gandeng Simplifa.ai, Proses Persetujuan Secepat Kilat Lewat AI
jpnn.com, JAKARTA - Industri pembiayaan (multifinance) tanah air memasuki babak baru.
Indomobil Finance Indonesia (IMFI) resmi mengukuhkan kolaborasi strategis dengan Simplifa.ai, perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI), untuk merevolusi seluruh proses pengajuan kredit menjadi lebih cerdas, cepat, dan akurat.
Implementasi perdana teknologi ini telah dimulai sejak awal tahun dan kini menjadi motor penggerak transformasi digital di tubuh IMFI.
Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan industri keuangan yang menuntut efisiensi tinggi serta penilaian risiko yang lebih tajam.
"Selama ini, proses persetujuan kredit seringkali memakan waktu karena rumitnya analisis data manual. Dengan teknologi Simplifa.ai, IMFI kini mampu melakukan analisis data secara komprehensif dan real-time," kata CEO Simplifa.ai, Gema Buana Putra, Selasa (21/4).
Hasilnya, pengambilan keputusan menjadi jauh lebih cepat dan konsisten.
Integrasi AI ini tidak hanya mempercepat birokrasi internal, tetapi juga meningkatkan kualitas manajemen risiko di seluruh siklus pembiayaan, sehingga potensi kredit bermasalah dapat diminimalisir sejak dini.
Transformasi digital itu bukan hanya soal kecanggihan internal, tapi juga memberikan dampak langsung kepada nasabah.
