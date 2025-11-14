IMHAX 2025: Obat Ganteng Yamaha XMax dari JPA X Vision, Harga Rp 1,8 Juta
jpnn.com, JAKARTA - Satu lagi aksesori premium hadir untuk Yamaha XMAX yang ingin tampil beda. GMA Indonesia memperkenalkan JPA X Vision.
Aksesori itu berupa stoplamp berteknologi LED generasi terbaru, yang memadukan desain futuristik dengan performa pencahayaan kelas atas.
Di tengah masifnya tren modifikasi elegan pada maxi scooter, JPA X Vision hadir membawa warna baru.
Dengan teknologi LED yang diadaptasi dari sistem pencahayaan mobil Eropa, lampu disebut menawarkan pancaran cahaya lebih terang, lebih responsif, dan lebih hemat energi.
Bukan sekadar mempercantik tampilan, tetapi juga meningkatkan visibilitas dan keamanan berkendara.
“Pengguna Yamaha XMAX itu punya ekspektasi tinggi—baik dari sisi look maupun performa. Oleh karena itu, JPA X Vision kami hadirkan sebagai solusi yang menggabungkan teknologi mutakhir dengan desain modern,” ucap COO GMA Indonesia Daniel Spencer, di Jakarta, Jumat (14/11).
Desain 3D yang Beda
Yang membuat X Vision mencuri perhatian ialah pendekatannya pada desain.
Satu lagi aksesori premium hadir untuk Yamaha XMAX yang ingin tampil beda. GMA Indonesia memperkenalkan JPA X Vision.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- IMHAX 2025: One3 Motoshop Hadirkan Brand Aftermarket Ternama, GaleSpeed Terbaru
- Hadir di Indonesia, Aksesori Motor Adventure Jerman SW-Motech Ramaikan IMHAX 2025
- IMHAX 2025 Dibuka: Saat Dunia Apparel Motor Bertemu di Jakarta
- Yamaha Nmax Air Suspension Curi Perhatian di CustoMAXI 2025 Jabodetabek
- Puluhan Modifikator Adu Kreativitas di CustoMAXI Jabodetabek 2025, Persaingan Ketat
- Indonesia Motorcycle Helmets Apparel Accessories Exhibition (IMHAX) 2025 Dipenuhi 71 Brand