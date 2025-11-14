IMHAX 2025: Obat Ganteng Yamaha XMax dari JPA X Vision, Harga Rp 1,8 Juta

menu
Peluncuran stoplamp Yamaha Xmax dari JPA X Vision di IMHAX 2025, Gd. SMESCO, Jaksel. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Satu lagi aksesori premium hadir untuk Yamaha XMAX yang ingin tampil beda. GMA Indonesia memperkenalkan JPA X Vision.

Aksesori itu berupa stoplamp berteknologi LED generasi terbaru, yang memadukan desain futuristik dengan performa pencahayaan kelas atas.

Di tengah masifnya tren modifikasi elegan pada maxi scooter, JPA X Vision hadir membawa warna baru.

Dengan teknologi LED yang diadaptasi dari sistem pencahayaan mobil Eropa, lampu disebut menawarkan pancaran cahaya lebih terang, lebih responsif, dan lebih hemat energi.

Bukan sekadar mempercantik tampilan, tetapi juga meningkatkan visibilitas dan keamanan berkendara.

“Pengguna Yamaha XMAX itu punya ekspektasi tinggi—baik dari sisi look maupun performa. Oleh karena itu, JPA X Vision kami hadirkan sebagai solusi yang menggabungkan teknologi mutakhir dengan desain modern,” ucap COO GMA Indonesia Daniel Spencer, di Jakarta, Jumat (14/11).

Desain 3D yang Beda

Yang membuat X Vision mencuri perhatian ialah pendekatannya pada desain.

