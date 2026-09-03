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IMHAX 2026: Pestanya Para Biker Resmi Bergulir, Masuk Gratis, Banjir Promo

IMHAX 2026: Pestanya Para Biker Resmi Bergulir, Masuk Gratis, Banjir Promo
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Bamsoet saat membuka acara IMHAX 2026, di Gedung Smesco, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (3/9). Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Aroma jaket kulit baru, kilauan helm gres, hingga deretan motor kustom menyapa siapa saja yang melangkah ke Gedung SMESCO, Jakarta Selatan.

Pameran helm, apparel, dan aksesori roda dua terbesar di tanah air, Indonesia Motorcycle Helmets Apparel Accessories Exhibition (IMHAX) 2026, resmi bergulir mulai hari ini, (3/9).

Selama empat hari hingga Minggu (6/9), arena ini menjelma menjadi surga bagi para pencinta otomotif.

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Tak sekadar tempat cuci mata, IMHAX edisi keempat ini datang membawa angin segar di tengah kondisi ekonomi yang serba menantang.

Ketua Dewan Pembina IMI, Bambang Soesatyo, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya saat membuka acara.

Dia mengangkat topi untuk konsistensi IMHAX yang terus tumbuh dari tahun ke tahun.

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"Dari awalnya 11 ribu pengunjung, hari ini ditargetkan tembus 15 ribu. Di situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang, menggelar acara sebesar ini dengan peserta sebanyak ini adalah pencapaian luar biasa," ungkap pria karib disapa Bamsoet itu, Kamis (3/9).

Dukungan penuh dari Idemitsu Lubricants sebagai sponsor utama dan BCA sebagai official bank partner makin menegaskan skala pameran.

Pameran helm, apparel, dan aksesori roda dua terbesar di tanah air, Indonesia Motorcycle Helmets Apparel Accessories Exhibition (IMHAX) 2026, resmi bergulir

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