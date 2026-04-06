Imigrasi Batam Terus Mengoptimalkan Layanan Immicare untuk Pasien Sakit
jpnn.com, JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tengah menjadi sorotan oleh masyarakat lewat inovasi pelayanan publik program ImmiCare.
Layanan "jemput bola" itu didesain khusus untuk memudahkan masyarakat, terutama bagi pasien yang sedang terbaring lemas di rumah sakit dan butuh paspor segera.
Program ImmiCare memungkinkan petugas Imigrasi datang langsung ke lokasi pemohon.
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Martson H. Sihaloho mengatakan warga yang sedang sakit tidak perlu repot-repot datang ke kantor untuk melakukan perekaman data biometrik atau verifikasi dokumen.
Layanan tersebut menjadi kemudahan bagi pasien yang butuh dokumen perjalanan mendesak demi keperluan pengobatan di luar negeri.
Pihak rumah sakit yang sudah bekerja sama cukup menerbitkan surat permohonan resmi. Setelah itu, petugas Imigrasi yang siaga 24 jam akan langsung bergerak melakukan verifikasi.
Martson H. Sihaloho menyebutkan bahwa ImmiCare adalah bukti komitmen mereka untuk tetap profesional dan responsif di tengah terpaan isu negatif.
“Melalui ImmiCare, kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara tetap mendapatkan hak pelayanan keimigrasian, termasuk mereka yang sedang sakit," ujar Martson kepada wartawan, Senin (6/4).
- Layanan Immicare Imigrasi Batam Diapresiasi Masyarakat
- Layanan Paspor Simpatik Sukses Digelar di The Park Mall Semarang
- Karnaval Imigrasi 2025 Pontianak Sukses Digelar, Booth Layanan Paspor Diserbu Pengunjung
- Cegah TPPO dan PMI Ilegal, Imigrasi Batam Tolak Pengajuan Paspor Sebanyak Ini
- Imigrasi Batam Sudah Terbitkan 27.820 Paspor pada Triwulan Satu 2024
- Kemenkumham NTB Lakukan Layanan Jemput Bola ke Pulau-Pulau