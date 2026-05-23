Imigrasi Cilegon Gelar LAPOR SAPA Untuk Permudah Layanan Masyarakat

jpnn.com, CILEGON - Kantor Imigrasi Cilegon kembali melaksanakan layanan LAPOR SAPA (Layanan Paspor Sabtu Akhir Pekan) pada 23 Mei 2026 sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam memberikan kemudahan akses layanan paspor bagi masyarakat.

Program LAPOR SAPA yang secara rutin diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Cilegon ini hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja.

Melalui layanan akhir pekan, masyarakat tetap dapat mengurus paspor dengan lebih fleksibel tanpa mengganggu aktivitas pekerjaan maupun kegiatan lainnya.

Pelaksanaan layanan berlangsung dengan tertib dan lancar, mulai dari proses pemeriksaan dokumen, pengambilan foto, wawancara, hingga biometrik.

Antusiasme masyarakat yang terus tinggi terhadap program ini menunjukkan bahwa layanan keimigrasian di akhir pekan menjadi kebutuhan yang sangat membantu masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Cilegon Aditya Triputranto menyampaikan layanan LAPOR SAPA merupakan inovasi pelayanan yang terus dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

“Melalui LAPOR SAPA, kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan paspor dengan mudah dan nyaman meskipun memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja,” ujar dia.

“Kami akan terus berupaya menghadirkan pelayanan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” sambung Aditya.