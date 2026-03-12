Imigrasi Cilegon Sosialisasikan Layanan Global Citizen of Indonesia untuk Dorong Investasi

jpnn.com, CILEGON - Kantor Imigrasi Cilegon menyelenggarakan penyebaran informasi keimigrasian melalui Sosialisasi Layanan Izin Tinggal Global Citizen of Indonesia (GCI) kepada para pemangku kepentingan dan perwakilan perusahaan.

Kegiatan itu bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pelaku usaha mengenai inovasi layanan keimigrasian, khususnya fasilitas izin tinggal permanen bagi warga negara asing yang memiliki hubungan kuat dengan Indonesia.

Program Global Citizen of Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen yang mendukung peningkatan investasi serta memperkuat keterikatan diaspora dengan Indonesia.

Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Cilegon Riyan Herriandi Putra menjelaskan bahwa program Global Citizen of Indonesia memberikan sejumlah kemudahan layanan keimigrasian, antara lain konsep “Satu Permohonan, All in One” yang mencakup permohonan Visa Tinggal Terbatas, penerbitan ITAS, alih status ke ITAP, perpanjangan ITAP tanpa batas, hingga izin masuk kembali dalam satu proses layanan.

Selain itu, dokumen izin tinggal juga dapat diterbitkan secara otomatis saat pemegang visa melakukan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), serta didukung fasilitas autogate untuk mempercepat proses kedatangan di Indonesia.

Sementara Ahmad Taufan selaku Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon menyampaikan terkait optimalisasi peran tenaga kerja asing (TKA) dan pentingnya legalitas sertifikasi pelatihan bagi tenaga kerja lokal.

Dia menekankan pentingnya mekanisme transfer knowledge dari TKA kepada tenaga kerja Indonesia agar kompetensi sumber daya manusia lokal dapat terus berkembang dan mampu mengisi posisi strategis di masa depan.

Kegiatan sosialisasi juga dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan oleh para narasumber.