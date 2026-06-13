Imigrasi Hadirkan Layanan 544 Paspor Untuk Peringati Hari Jadi Bogor

jpnn.com, BOGOR - Dalam rangka memeriahkan dan memperingati Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 Tahun 2026, Kantor Imigrasi Bogor berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bogor menghadirkan layanan khusus bertajuk “544 PASPOR” yang akan diselenggarakan di Balai Kota Bogor.

Kegiatan itu merupakan wujud nyata sinergi antarinstansi dalam mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat sekaligus mendukung semangat Hari Jadi Bogor yang ke-544.



Melalui layanan 544 PASPOR, masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya dapat mengakses berbagai layanan keimigrasian secara lebih mudah, cepat, dan nyaman pada akhir pekan.

Adapun layanan yang tersedia meliputi permohonan paspor baru dan penggantian paspor karena habis masa berlaku. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus paspor pada hari kerja.



Kegiatan 544 PASPOR dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu, 13–14 Juni 2026. Untuk dapat menggunakan layanan ini, masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi M-Paspor.

Tidak hanya itu, Imigrasi Bogor juga menyediakan layanan pengiriman paspor menggunakan jasa PT. Pos Indonesia, sehingga masyarakat tidak perlu kembali datang ke kantor imigrasi atau lokasi pelayanan untuk mengambil dokumen paspornya.

Inovasi ini diharapkan dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya masyarakat dalam memperoleh layanan keimigrasian.



Tidak hanya menghadirkan pelayanan paspor, kegiatan 544 PASPOR juga akan dimeriahkan dengan berbagai aktivitas interaktif dan hadiah menarik bagi para pemohon.

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, satu orang pemohon yang lahir pada tanggal 3 Juni akan mendapatkan paspor gratis.

Selain itu, lima orang peserta yang berhasil menjawab kuis dan pertanyaan yang diberikan panitia selama kegiatan berlangsung juga berkesempatan memperoleh paspor gratis. Program ini diharapkan dapat menambah semarak peringatan Hari Jadi Bogor sekaligus meningkatkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan keimigrasian.



Kegiatan 544 PASPOR merupakan bagian dari komitmen Kantor Imigrasi Bogor untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Semangat “Imigrasi untuk Rakyat“ menjadi pengingat bahwa pelayanan publik dapat hadir lebih dekat, lebih mudah dijangkau, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (cuy/jpnn)