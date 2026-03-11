Imigrasi Jakarta Timur Ikuti Safari Ramadan Kemenimipas di Lapas Cipinang
jpnn.com, JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur turut menghadiri kegiatan safari Ramadan yang diselenggarakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Cipinang.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat nilai kepedulian sosial selama Ramadan.
Kehadiran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur dalam kegiatan tersebut diwakili langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur Pungki Handoyo.
Partisipasi ini menunjukkan komitmen jajaran Imigrasi Jakarta Timur dalam mendukung kegiatan sosial serta memperkuat kebersamaan di lingkungan kementerian.
Acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama jajaran pimpinan tinggi di lingkungan kementerian.
Dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan tersebut, dilaksanakan pula penyerahan bantuan sosial serta santunan kepada anak-anak yatim piatu. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan semangat bagi para penerima manfaat, khususnya di momentum Ramadan yang identik dengan berbagi dan memperkuat solidaritas.
Selain sebagai ajang berbagi, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat kebersamaan antarpegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sekaligus memperkuat sinergi antarunit kerja.
Melalui kegiatan Safari Ramadan ini, pemerintah ingin menegaskan kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Kegiatan ini juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, serta semangat berbagi yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur mengikuti rangkaian Safari Ramadan yang digelar Kemenimipas di Lapas Cipinang
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Safari Ramdan, Kaesang Pangarep dan Ahmad Ali Santap Sate Klatak di Ponpes Minggir
- Gelar Safari Ramadan di Berbagai Daerah, Jamkrindo Salurkan Bantuan Sosial
- Safari Tamadan, Bank Mandiri Taspen Gelar Rangkaian Kegiatan Sosial & Pemberdayaan Nasabah
- Bahlil Sebut Pesantren Fondasi Nasionalisme, Tak Elok Dipisahkan dari Negara
- Safari Ramadan, Misbakhun Bawa Pesan Bahlil tentang Jurus Golkar Raih Kemenangan
- Bersafari Ramadan, Misbakhun Pantau Program CSR Bank Negara untuk Ketahanan Pangan