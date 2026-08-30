Imigrasi Jakarta Utara Hadirkan Pasporia Dekatkan Layanan Paspor kepada Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman pada Minggu (30/8) diramaikan oleh kegiatan "Pasporia" (Paspor Minggu Ceria) yang diselenggarakan di Wisma KEIAI, Jakarta Pusat.

Layanan paspor pada hari Minggu yang berlangsung dari pukul 06.00 hingga 10.00 WIB kali ini difasilitasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara. Layanan ini merupakan bentuk komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menghadirkan pelayanan yang mudah, fleksibel, dan makin dekat dengan masyarakat.

Kepala Bidang Visa dan Dokumen Perjalanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Daerah Khusus Jakarta Roni Fajar Purba mengatkan dengan adanya program Pasporia, masyarakat dapat mengajuan permohonan paspor baru maupun penggantian paspor di luar hari dan jam kerja pada umumnya.

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“Konsep layanan jemput bola ini ditujukan khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus paspor pada hari kerja,” kata dia.

Total 81 kuota permohonan paspor melalui aplikasi M-Paspor dibuka kepada masyarakat. Paspor ditargetkan selesai dalam waktu empat hari kerja, serta masyarakat diberikan kemudahan tambahan melalui kerja sama dengan POS Indonesia untuk pengiriman paspor langsung ke alamat tujuan bagi pemohon yang memiliki keterbatasan waktu.

Tidak hanya pelayanan paspor, Pasporia minggu ini juga menghadirkan layanan informasi izin tinggal keimigrasian serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat melalui kolaborasi dengan Klinik Pratama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta.

Acara juga dimeriahkan dengan adanya senam pagi bersama serta games interaktif berhadiah suvenir menarik. Turut hadir melakukan pengawasan Kepala Bidang Visa dan Dokumen Perjalanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta.

Sinergi antarunit tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan pelayanan berjalan optimal, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.