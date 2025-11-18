menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Imigrasi Kalbar-ORI Memperkuat Kolaborasi Pelayanan Publik dalam Upaya Pencegahan TPPO

Imigrasi Kalbar-ORI Memperkuat Kolaborasi Pelayanan Publik dalam Upaya Pencegahan TPPO

Imigrasi Kalbar-ORI Memperkuat Kolaborasi Pelayanan Publik dalam Upaya Pencegahan TPPO
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Seminar Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia (RI) di Kampung Batu Villa & Resto, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Senin (17/11). Foto: Dokumentasi Kanwil Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat Wahyu Hidayat menyoroti risiko tinggi terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPO/TPPM) karena posisi Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Risiko ini memicu tingginya pelanggaran keimigrasian, khususnya perlintasan ilegal.

"Oleh karena itu, Imigrasi terus memperkuat pengawasan dan deteksi dini melalui pelayanan paspor, serta pengawasan intensif di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)," katanya.

Wahyu Hidayat menyampaikan itu dalam Seminar Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang digelar Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Kampung Batu Villa & Resto, Kota Singkawang, Kalbar, Senin (17/11).

Baca Juga:

Kegiatan itu menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas instansi dalam mencegah dan menangani TPPO di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat.

Wahyu Hidayat menegaskan komitmen Imigrasi untuk terus memperkuat koordinasi dengan ORI, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Imigrasi Kalbar juga akan meningkatkan kualitas SDM, memperluas ruang dialog publik, dan memperkuat pelayanan yang humanis sebagai bagian dari upaya mencegah maladministrasi dan memperkokoh pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan," kata Wahyu Hidayat.

Baca Juga:

Anggota ORI Dr. Johanes Widijantoro mengatakan bahwa TPPO masih menjadi tantangan bersama. Dia menyebutkan faktor-faktor yang mendorong kerentanan korban, antara lain ekonomi, akses perbatasan yang terbuka, pemalsuan dokumen, serta rendahnya pengetahuan masyarakat.

"Ombudsman mendorong penguatan pelayanan publik yang kolaboratif melalui edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas petugas, serta pembangunan sistem 'One Data TPPO' untuk pengawasan yang terintegrasi," kata dia.

Imigrasi Kalbar dan ORI memperkuat kolaborasi pelayanan publik dalam upaya pencegahan TPPO.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI