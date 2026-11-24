jpnn.com, TANGERANG - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang menorehkan prestasi dengan ditetapkan sebagai penerima Anugerah Pembangunan Budaya Integritas (APBI) Madya Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas komitmen dan konsistensi satuan kerja dalam membangun budaya integritas serta mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Penganugerahan ini menjadi momentum penting bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memperkuat nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Predikat APBI Madya merupakan salah satu tingkatan penghargaan dalam Anugerah Pembangunan Budaya Integritas yang diberikan kepada unit kerja berdasarkan penilaian terhadap upaya pembangunan dan penerapan budaya integritas.

Penghargaan ini tidak hanya mencerminkan pencapaian administratif, tetapi juga menjadi representasi dari komitmen organisasi dalam membangun lingkungan kerja yang menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.

Bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, capaian ini merupakan hasil dari upaya bersama seluruh jajaran dalam mengimplementasikan nilai-nilai integritas pada setiap aspek pelaksanaan tugas.

Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian, penguatan pengawasan internal, penerapan disiplin kerja, hingga membangun budaya kerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pembangunan budaya integritas harus menjadi komitmen bersama dan tidak berhenti pada pencapaian penghargaan semata.