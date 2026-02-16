Imlek 2026 Paling All-Out Ada di PIK, Mulai Makan Elegan Hingga Spot Foto Ikonis
jpnn.com, JAKARTA - Jika ada satu tempat yang merangkum seluruh spektrum perayaan Imlek 2026—dari yang intimate, glamor, hingga monumental—jawabannya ada di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).
Tahun ini, kawasan tersebut menghadirkan tiga destinasi dengan karakter kuat, yakni Black Owl yang futuristik, Mimi Livehouse yang penuh energi Kuda Api, serta Dragon Point 2 dengan naga terpanjang di Indonesia.
Bukan sekadar dekor musiman, ketiga lokasi ini dikurasi sebagai experience tematik yang menyasar beragam gaya perayaan pengunjung.
Black Owl: Fine Dining dengan Sentuhan Chongqing Modern
Black Owl menjadi pilihan bagi mereka yang ingin merayakan Imlek dengan nuansa elegan. Konsep dekorasinya terinspirasi kota Chongqing, menampilkan lampion merah berlapis, ornamen emas, serta permainan cahaya dramatis di seluruh ruangan.
Immersive room menghadirkan pengalaman visual interaktif yang membuat suasana makan terasa eksklusif. Yusheng menjadi sajian wajib untuk ritual kemakmuran, sementara dragon wine dituangkan melalui instalasi kepala naga yang mencuri perhatian.
Saat lunch dan dinner, program Lucky Angpao berlaku dengan minimal pembelanjaan Rp1.000.000, dilengkapi live music yang memperkuat ambience sophisticated namun tetap festive.
Veronica Suryanto (30), marketing manager yang mengajak koleganya makan malam, menyebut Black Owl sebagai tempat ideal untuk merayakan sekaligus menjamu.
“Tempatnya classy dan tematik. Dragon wine-nya unik, bikin dinner terasa lebih spesial,” katanya.
Perayaan Imlek 2026 di PIK hadir all-out dengan dining elegan, party meriah, dan spot foto ikonis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kota Bandung Diserbu 1,5 Juta Kendaraan Wisatawan pada Libur Imlek 2026
- Menjelang Imlek, 44.918 Mobil Tinggalkan Jakarta
- Libur Imlek 2026, Trafik Tol Trans Sumatera Melonjak, Rasa Sigli-Banda Aceh Naik 83 Persen
- Melihat Tren Fesyen Lebaran dari Ramadan Pret-a-Porter di Menara Syariah PIK2
- Teriakan Pengunjung Picu Air Mancur, Wahana Terompet Viral Hadir di Water Fountain Batavia PIK
- Wali Kota Agustina Buka Pasar Imlek Semawis, Sebut Kedamaian Warga Kunci Kesejahteraan