Imlek 2026 Paling All-Out Ada di PIK, Mulai Makan Elegan Hingga Spot Foto Ikonis

jpnn.com, JAKARTA - Jika ada satu tempat yang merangkum seluruh spektrum perayaan Imlek 2026—dari yang intimate, glamor, hingga monumental—jawabannya ada di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Tahun ini, kawasan tersebut menghadirkan tiga destinasi dengan karakter kuat, yakni Black Owl yang futuristik, Mimi Livehouse yang penuh energi Kuda Api, serta Dragon Point 2 dengan naga terpanjang di Indonesia.

Bukan sekadar dekor musiman, ketiga lokasi ini dikurasi sebagai experience tematik yang menyasar beragam gaya perayaan pengunjung.

Black Owl: Fine Dining dengan Sentuhan Chongqing Modern

Black Owl menjadi pilihan bagi mereka yang ingin merayakan Imlek dengan nuansa elegan. Konsep dekorasinya terinspirasi kota Chongqing, menampilkan lampion merah berlapis, ornamen emas, serta permainan cahaya dramatis di seluruh ruangan.

Immersive room menghadirkan pengalaman visual interaktif yang membuat suasana makan terasa eksklusif. Yusheng menjadi sajian wajib untuk ritual kemakmuran, sementara dragon wine dituangkan melalui instalasi kepala naga yang mencuri perhatian.

Saat lunch dan dinner, program Lucky Angpao berlaku dengan minimal pembelanjaan Rp1.000.000, dilengkapi live music yang memperkuat ambience sophisticated namun tetap festive.

Veronica Suryanto (30), marketing manager yang mengajak koleganya makan malam, menyebut Black Owl sebagai tempat ideal untuk merayakan sekaligus menjamu.

“Tempatnya classy dan tematik. Dragon wine-nya unik, bikin dinner terasa lebih spesial,” katanya.