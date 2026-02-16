Imlek 2026: Tahun Kuda Api Jadi Momentum Kerja Keras dan Kemajuan Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Warga keturunan Tionghoa di seluruh dunia, termasuk Indonesia, akan bersukacita merayakan Tahun Baru Imlek pada 17 Februari 2026 atau 1 Cia Gwee 2577.

Imlek tahun ini merupakan Tahun Kuda Api yang dalam tradisi Tionghoa dimaknai sebagai simbol energi dinamis, keberanian, serta peluang meraih kesuksesan melalui kerja keras.

Tokoh masyarakat keturunan Tionghoa, C. Suhadi, menyampaikan bahwa Tahun Kuda Api ini akan menjadi momentum penting untuk bekerja lebih keras dan berani dalam membangun bangsa.

"Tahun Kuda Api melambangkan kekuatan, kemandirian, dan kepemimpinan yang proaktif. Ini momentum untuk bekerja lebih giat, mengejar kemajuan, serta mengambil keputusan penting demi kemajuan bangsa dan negara," ucap Suhadi dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).

Menurut Suhadi, karakter kuda yang dikenal kuat, penuh semangat, tidak mudah menyerah, dan memiliki daya juang tinggi mencerminkan sikap yang perlu ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Tahun ini, lanjut dia, harus menjadi titik tolak untuk mempercepat pembangunan serta memperkuat optimisme menuju kesejahteraan rakyat.

"Kuda dikenal kuat, ramah, mandiri, dan pintar, menjadikannya pemimpin yang proaktif. Ini adalah tahun untuk mengejar mimpi guna mencapai kemajuan bangsa dan negara, serta untuk mengambil keputusan penting, sekarang momentumnya," paparnya.

Koordinator Hukum Tim Hukum Merah Putih ini juga berharap agar spirit Tahun Kuda Api dapat tercermin dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.