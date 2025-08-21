Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Menaker: Ini Pukulan Berat

jpnn.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli angkat bicara merespons penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK.

"Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK," kata dia saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Yassierli menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK terkait OTT terhadap Immanuel Ebenezer.

"Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK, dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi," ujarnya.

OTT KPK tersebut, kata Yassierli, menjadi pukulan berat bagi dirinya sebagai menaker dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Terlebih sejak dirinya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 (sepuluh) bulan terakhir, Yassierli sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan.

"Bagi saya dan keluarga besar Kemnaker, ini adalah pukulan yang berat," kata dia.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, Yassierli sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani Pakta Integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi.