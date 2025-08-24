Immanuel Ebenezer Minta Rp 3 Miliar untuk Keperluan Ini

jpnn.com, JAKARTA - KPK mengatakan Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) saat menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan meminta uang sejumlah Rp 3 miliar.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menuturkan Immanuel meminta uang tersebut untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

“Ngomongnya untuk renovasi rumah,” ujar dia saat dikonfirmasi, Sabtu.

Permintaan uang tersebut dilakukan setelah Immanuel Ebenezer mengetahui adanya dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Walaupun demikian, dia mengatakan KPK memandang renovasi rumah tersebut belum dilakukan oleh Immanuel Ebenezer.

“Akan tetapi, sepertinya rumahnya belum direnovasi,” katanya.

KPK pada Jumat (22/8) menetapkan Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dia disebut KPK menerima uang Rp 3 miliar dan satu kendaraan roda dua bermerek Ducati.