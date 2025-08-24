menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Immanuel Ebenezer Minta Rp 3 Miliar untuk Keperluan Ini

Immanuel Ebenezer Minta Rp 3 Miliar untuk Keperluan Ini

Immanuel Ebenezer Minta Rp 3 Miliar untuk Keperluan Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tersangka Immanuel Ebenezer alias Noel Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KPK mengatakan Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) saat menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan meminta uang sejumlah Rp 3 miliar.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menuturkan Immanuel meminta uang tersebut untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

“Ngomongnya untuk renovasi rumah,” ujar dia saat dikonfirmasi, Sabtu.

Baca Juga:

Permintaan uang tersebut dilakukan setelah Immanuel Ebenezer mengetahui adanya dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Walaupun demikian, dia mengatakan KPK memandang renovasi rumah tersebut belum dilakukan oleh Immanuel Ebenezer.

“Akan tetapi, sepertinya rumahnya belum direnovasi,” katanya.

Baca Juga:

KPK pada Jumat (22/8) menetapkan Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dia disebut KPK menerima uang Rp 3 miliar dan satu kendaraan roda dua bermerek Ducati.

KPK mengatakan Immanuel Ebenezer Gerungan saat menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan meminta uang sejumlah Rp 3 miliar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI