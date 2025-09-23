IMOS 2025 Dimulai Besok, Jangan Sampai Terlewat
jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) kembali menggelar Indonesia Motorcycle Show (IMOS) pada 24-28 September 2025 di ICE, BSD City, Tangerang.
Pameran industri kendaraan roda dua itu akan menghadirkan sejumlah model dan inovasi terbaru dari beberapa merek dan supporting industry.
Selain itu, berbagai program menarik yang makin interaktif bagi para pengunjung juga disiapkan.
Ketua Bidang Komersial AISI sekaligus Ketua Penyelenggara IMOS 2025, Sigit Kumala menyampaikan di tengah daya beli yang melemah dan tekanan ekonomi global dan geopolitik, kami melihat penjualan sepeda motor masih tumbuh meski tidak besar.
"Kami lihat mampu mengerem potensi penurunan permintaan sepeda motor di pasar domestik."
"Kondisi ini mendorong kami untuk menghadirkan IMOS 2025 dengan program yang lebih menarik dan berdampak ke penjualan," jelas Sigit dalam keterangannya, Selasa (23/9).
IMOS 2025 akan diikuti puluhan merek sepeda motor, baik berbahan bakar bensin maupun motor listrik.
Produk-produk dari industri pendukung seperti aksesori, apparel, pelumas, teknologi digital, dan suku cadang juga akan turut meramaikan pameran.
Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) kembali menggelar Indonesia Motorcycle Show (IMOS) pada 24-28 September 2025 di ICE, BSD City, Tangerang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- IMOS 2025 Siap Memanjakan Bikers Tanah Air Lewat Beragam Kegiatan dan Promo
- Hadir di IMOS 2025, FIFGroup Tebar Banyak Promo
- IMOS 2025 Digelar di ICE BSD, Belasan Merek Motor Bakal Merapat
- AISI Percaya Diri Target Penjualan Motor Baru pada 2025 Tercapai
- Penjualan Motor Baru Pada Juli Naik 15,3 Persen
- Ipone Dukung Industri Otomotif Kreatif Lewat Iron Pipe Builders Motorshow 2025