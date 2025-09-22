IMOS 2025 Siap Memanjakan Bikers Tanah Air Lewat Beragam Kegiatan dan Promo

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 sebentar lagi dilangsungkan, tepatnya pada 24–28 September 2025, di ICE BSD City, Tangerang.

IMOS 2025 akan diikuti belasan merek sepeda motor mulai dari motor berbahan bakar bensin hingga listrik, yaitu Honda, Suzuki, TVS, Yamaha, Alva, Benda, Harley-Davidson, Italjet, Keeway, Kupprum, Morbidelli, Polytron, Royal Enfield dan Scomadi.

Pameran tidak hanya menghadirkan teknologi dan inovasi terbaru dari berbagai merek motor, tetapi juga menyuguhkan berbagai kegiatan hingga program promo spesial.

Project Director Seven Event Abiyoso Wietono mengatakan IMOS 2025 hadir dengan beragam program seru dan informatif.

“IMOS 2025 akan mengadakan beberapa program untuk memberikan pengetahuan dan menanamkan pemahaman masyarakat tentang sepeda motor, seperti Skill dan Safety Riding Course, juga ada Talkshow."

"Selain itu, ada juga program Pesta Belanja yang akan memberikan pengalaman menarik melalui berbagai program spesial dari peserta pameran,” ungkap Abiyoso dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (22/9).

Selama lima hari penyelenggaraan, pengunjung akan disuguhkan beragam aktivitas seputar dunia sepeda motor.