IMOS 2025, Yamaha Meluncurkan Xmax Tech Max Terbaru, Harga Lebih Dari Rp 75 Juta

IMOS 2025, Yamaha Meluncurkan Xmax Tech Max Terbaru, Harga Lebih Dari Rp 75 Juta

IMOS 2025, Yamaha Meluncurkan Xmax Tech Max Terbaru, Harga Lebih Dari Rp 75 Juta
Yamaha Indonesia Motor meluncurkan Xmax Tech pada ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 di ICE BSD, Rabu (24/9). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG - PT Yamaha Indonesia Motor meluncurkan Xmax Tech 2025 pada ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 di ICE BSD, Rabu (24/9).

Produk ini merupakan varian terbaru anyar dari Xmax Connected Tech MAX yang merupakan flagship model tertinggi di jajaran skutik Maxi Yamaha.

"Pada momen IMOS ini kami meluncurkan produk terbaru yang merupakan flagship model di kategori MAXI Yamaha," Dyonisius Beti, President Director & CEO, PT Yamaha Indonesia Motor di ICE BSD.

Dia menambahkan kehadiran produk ini memang untuk menjawab keinginan konsumen premium.

Sebab, produk ini sebelumnya sudah lebih dulu diluncurkan di market eropa dengan update fitur serta warna baru yang semakin meningkatkan kualitas berkendara di level tertinggi.

Yamaha Xmax Tech MAX 2025 dilengkapi fitur mumpuni guna mendukung kualitas berkendara ke level yang lebih tinggi.

Perubahan yang paling terlihat pada penyematan fitur Electric Adjustable Screen yang memungkinkan pengguna mengatur ketinggian wind screen secara otomatis hingga 95 mm, baik ke-atas ataupun ke-bawah hanya dengan mengoperasikan tombol pada stang kemudi kiri.

Tidak hanya wind screen, desain klaster TFT Meter juga ikut dirombak.

Yamaha Indonesia Motor meluncurkan Xmax Tech pada ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) di ICE BSD, Rabu (24/9).

