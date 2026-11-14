IMOS 2026 Bakal Jadi Panggung Motor-Motor Baru

jpnn.com, JAKARTA - Momen bau ban baru, deru mesin yang memicu adrenalin, hingga rasa penasaran menebak motor apa lagi yang bakal meluncur, segera datang.

Tahun ini, antusiasme itu siap tumpah ruah di Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026.

Bukan sekadar pameran biasa, IMOS 2026 disiapkan menjadi panggung besar bagi sederet motor baru dari berbagai segmen.

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Sebanyak 15 merek roda dua dipastikan turun gelanggang. Tidak hanya dari raksasa Jepang seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki.

Jajaran merek global dan elektrik juga unjuk gigi seperti BMW Motorrad, Harley-Davidson, Triumph, Royal Enfield, Alva, Polytron, sampai pendatang baru asal Vietnam, Dibao EV.

Kemeriahan juga akan ditopang oleh lebih dari 60 merek industri pendukung—mulai dari pelumas, suku cadang, hingga apparel berkendara yang siap menggoda pengunjung untuk merogoh kocek lebih dalam.

Parade Wajah Baru: Dari Skutik Harian hingga Mesin Hobi

Di kubu pabrikan utama, kejutan tampaknya akan langsung menyapa dari lini motor harian.