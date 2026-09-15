IMOS 2026 Digelar November, Durasi Acara Diperpanjang
jpnn.com, JAKARTA - Pesta besarnya bikers tanah air, Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026, siap kembali menyapa pada November mendatang.
Kali ini tampilannya dijanjikan lebih memikat dan berjalan lebih lama: 10 hari penuh, mulai 20 hingga 29 November 2026 di ICE BSD, Tangerang.
Bukan cuma soal deretan motor baru, gelaran kali ini bak tempat pulang bagi siapa saja yang mengabdi pada jalanan.
Dari pencinta skutik harian, pemburu big bike, hingga perakit motor listrik masa depan, semuanya akan tumpah ruah di satu titik.
Pasar sepeda motor Indonesia memang sedang hangat-hangatnya.
Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat sepanjang Januari hingga Agustus 2026, angka penjualan sudah menembus 4,3 juta unit—naik 2,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Gairah positif inilah yang bikin AISI mantap memperpanjang durasi acara.
Ketua Bidang Niaga AISI, Yosef Utama, menyebut IMOS 2026 sengaja dirancang sebagai "surga" bagi anak motor.
Pesta besarnya bikers tanah air, Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026, siap kembali menyapa pada November mendatang.
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