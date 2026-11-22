jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Di tengah deretan motor baru yang unjuk gigi di Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 pada 20–29 November, Motul Indonesia hadir membawa nuansa berbeda.

Tak sekadar memajang jajaran botol pelumas, merek legendaris ini merancang ruang interaksi khusus bertajuk Motul Experiential Booth.

Bagi para pengendara, urusan merawat mesin sering kali terasa teknis dan kaku.

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Namun, di booth Motul tahun ini, suasana dibuat jauh lebih cair.

Pengunjung diajak menyelami langsung karakter tiap produk lewat berbagai permainan interaktif yang seru, sembari kesempatan berkonsultasi mengenai pelumas.

Managing Director PT. Motul Indonesia Energy Welmart Purba, menuturkan bahwa kehadiran experiential booth ini lahir dari keinginan untuk merangkul konsumen dan komunitas lebih erat lagi.

Menurutnya, pameran adalah momen paling pas untuk bertatap muka langsung tanpa sekat.

“Melalui pameran ini, kami memberikan kesempatan kepada pengunjung mengenal lebih jauh rangkaian produk pelumas dan perawatan kendaraan Motul lewat activity menarik dan program promo,” ujar Welmart di Tangerang, Sabtu (21/11).