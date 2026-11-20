jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Memahami selera pengendara yang terus dinamis, PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg. (YIMM) kembali memberikan penyegaran visual bagi keluarga MAXI andalannya.

Pada pembukaan Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (20/11), Yamaha meluncurkan tiga pilihan warna baru untuk lini Nmax “Turbo” dan Nmax Neo. Ketiganya adalah Matte Green, Dark Red, dan Light Grey.

Kehadiran kelir anyar menjadi cara Yamaha memberi ruang lebih luas bagi konsumen untuk mengekspresikan gaya berkendaranya.

"Kami yakin ketiga warna ini akan mendapat sambutan positif karena masing-masing punya karakter tersendiri dan tetap mencerminkan gaya premium khas MAXI Yamaha," ujar Manager Public Relations, YRA & Community PT YIMM Rifki Maulana di sela peluncuran.

Bagi penyuka tampilan gagah yang berwibawa, opsi Matte Green bisa jadi pusat perhatian.

Warna hijau doff ini disematkan khusus untuk varian Nmax “Turbo” dan Nmax “Turbo” TECH MAX.

Perpaduan bodi hijau matte dengan pelek kelir bronze sukses memunculkan kontras yang kuat, mempertegas bodi motor yang berotot sekaligus berkelas.

Sementara itu, karakter berbeda ditawarkan pada lini Nmax Neo dan Nmax Neo S lewat warna Dark Red dan Light Grey yang sama-sama mengandalkan pelek hitam.