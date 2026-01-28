menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Impian Nikah Tahun Ini, Fuji: Calonnya Belum Ada

Impian Nikah Tahun Ini, Fuji: Calonnya Belum Ada

Impian Nikah Tahun Ini, Fuji: Calonnya Belum Ada
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Fujianti Utami Putri alias Fuji. Foto: Instagram/fuji_an

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji mengungkap keinginan untuk menikah tahun ini.

Keinginan tersebut disampaikannya dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

"Rencananya sih tahun ini mau nikah ya," kata Fuji.

Baca Juga:

Akan tetapi, perempuan berusia 23 tahun itu ternyata belum memiliki pria untuk dijadikan calon suami.

Pengakuan tersebut sekaligus membantah gosip Fuji sudah mempunyai kekasih atau pacar.

"Tapi masalahnya, calonnya belum ada," beber anak Haji Faisal itu.

Baca Juga:

Meski demikian, Fuji memilih tetap santai perihal keinginan menikah tahun ini.

Dia tidak terlalu terburu-buru untuk mencari pasangan agar segera nikah.

Selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji mengungkap keinginan untuk menikah tahun ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI