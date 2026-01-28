Impian Nikah Tahun Ini, Fuji: Calonnya Belum Ada

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji mengungkap keinginan untuk menikah tahun ini.

Keinginan tersebut disampaikannya dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

"Rencananya sih tahun ini mau nikah ya," kata Fuji.

Baca Juga: Fuji Kenang Momen Kebersamaan dengan Lula Lahfah

Akan tetapi, perempuan berusia 23 tahun itu ternyata belum memiliki pria untuk dijadikan calon suami.

Pengakuan tersebut sekaligus membantah gosip Fuji sudah mempunyai kekasih atau pacar.

"Tapi masalahnya, calonnya belum ada," beber anak Haji Faisal itu.

Meski demikian, Fuji memilih tetap santai perihal keinginan menikah tahun ini.

Dia tidak terlalu terburu-buru untuk mencari pasangan agar segera nikah.