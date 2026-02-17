Implementasi Good Mining Practices, NHM Akhiri BK3N 2026 dengan Apel Penutupan

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) resmi menuntaskan rangkaian Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (BK3N) 2026 setelah satu bulan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Tambang Emas Gosowong, Halmahera Utara.

Rangkaian kegiatan yang dimulai sejak 12 Januari 2026 tersebut ditutup melalui apel penutupan pada Rabu, 12 Februari 2026.

Pelaksanaan BK3N 2026 di NHM menjadi bagian dari dukungan perusahaan terhadap agenda nasional penguatan keselamatan pertambangan, sekaligus upaya membangun budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif secara berkelanjutan.

Baca Juga: NHM Perluas Kampanye BK3N 2026 ke Dunia Pendidikan Lewat Edukasi Kesehatan Gigi

Selama satu bulan penuh, NHM menggelar berbagai kegiatan edukatif dan partisipatif, di antaranya donor darah, seminar kesehatan bagi karyawan, serta seminar kesehatan gigi dan mulut bagi pelajar MTs Bukit Tinggi dan MTs Negeri 2 Malifut.

Kegiatan ini tidak hanya menyasar internal perusahaan, tetapi juga masyarakat sekitar wilayah lingkar tambang sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam memperluas kampanye K3.

Sebagai bagian dari rangkaian penutup, NHM menggelar Fun Run bertajuk “Steps to Wellness” pada 7 Februari 2026. Sebanyak 140 peserta yang terdiri dari karyawan dan mitra kerja berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Rute dimulai dari halaman Yard 5 dan berakhir di Lapangan Sepak Bola area operasional NHM di Gosowong.

Pada kategori putra, juara pertama diraih M. Kadafik Sahrun (Departemen Technical Services), disusul Halid Usman (UG Kencana) di posisi kedua dan Bahrain Kahar (HSE) di posisi ketiga. Sementara pada kategori putri, juara pertama diraih Nonje Djawali (Departemen Civil), diikuti Trisia Bilo (Maintenance) dan Murni Sajim (Security). Hadiah diserahkan langsung oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) NHM, Rado Lawolo.

Rangkaian BK3N 2026 mencapai puncaknya melalui apel penutupan yang dipimpin oleh perwakilan KTT, General Manager Geology, Resources & Support NHM, Denny.(mrk/jpnn)